Mondiali volley, l’Italia di Fefè De Giorgi continua il suo magico percorso e vola ai quarti di finale. Battuta ieri l’ostica Cuba che ci ha fatto soffrire come da pronostico. Dopo un’iniziale parità, l’allungo azzurro con la vittoria per 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18).

Mondiali volley, Italia ai quarti: le parole di De Giorgi

Mondiali volley, obiettivo minimo raggiunto. L’Italia di Fefè De Giorgi è ai quarti di finale dopo la sofferta vittoria di ieri sera contro Cuba. La chiave di volta è stata probabilmente nel terzo parziale che ha visto Giannelli e compagni resistere nella guerra di nervi contro la squadra caraibica e vincere ai vantaggi. Sull’onda della carica emotiva l’allungo nel quarto e decisivo set che ha fatto registrare l’ingresso dall’inizio del set di Simone Anzani, vicecapitano azzurro partito in questi Mondiali di volley maschile dalla panchina.

Queste le parole del ct Fefè De Giorgi raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo: « Oggi era importante avere pazienza, Cuba ha dei buoni battitori e schiacciatori. Hanno giocato una partita intensa, noi ad un certo punto nel secondo set non ne abbiamo avuta tanta, ma l’importante è esser riusciti a metterci lì di fronte ad un avversario di tutto rispetto riuscendo a fare le cose meglio e poi portando a casa la partita. Ciò che abbiamo dimostrato, cambiare la situazione nel secondo set, è un aspetto sicuramente positivo. Più andremo avanti e più le partite saranno un po’ nervosette da un certo punto di vista. Ho visto una squadra che ha cercato la strada migliorando alcuni aspetti e vivendo un ottavo di finale importante. Verremo a vedere Francia-Giappone, vedo la Francia favorita. Sarà una partita da giocare fino in fondo, come sempre».



Italia attende la vincente tra Francia e Giappone

L’Italia con il biglietto per i quarti di finale già in tasca attende ora la vincente tra Francia e Giappone. I transalpini guidati in panchina dal nostro Andrea Giani, campioni olimpici in carica e freschi vincitori della VNL, partono favoriti. Gli azzurri torneranno in campo il 7 settembre.