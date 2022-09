Mondiali di volley, l’attesa è finita per la partita degli ottavi di finale Italia-Cuba che questa sera alle 21,15 scenderanno in campo alla “Stocize Arena” di Lubiana in Slovenia. La squadra allenata dal ct Fefè De Giorgi è arrivata alla fase successiva a punteggio pieno. Terzo posto nel girone invece per Cuba che però ha affrontato squadre molto forti come Brasile e Giappone. Chi vince vola ai quarti.

Dove vedere ottavi Italia-Cuba, Mondiali volley, in tv e streaming

La partita Italia-Cuba valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di volley maschile inizierà alle 21,15. Sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Raiplay. Si potrà seguire anche il match su Sky Sport Action e in streaming su Sky Go, Now tv e volleyballworld.tv. Ecco il quadro completo degli ottavi di finale che si giocheranno tra il 3 e il 6 settembre:

Ottavi di finale

3/9 ore 17.30 Lubiana: Slovenia (2) vs Germania (15)

3/9 ore 21.15 Lubiana: Italia (3) vs Cuba (14)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 ore 17.30 Gliwice: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

La storia di Italia-Cuba

Quando si parla di Italia-Cuba si parla della storia del volley. Regna un quasi totale equilibrio tra le due squadre che si sono incontrate complessivamente per 89 volte. Le vittorie azzurre sono state 44, le sconfitte 45. Giannelli e compagni fino a questo momento non hanno trovato alcuna difficoltà in un girone più che abbordabile. Una Pool di ferro invece quella che Cuba si è trovata a dover affrontare , Giappone e Brasile tra le avversarie. Domani scopriremo se il fatto di non aver avuto fino a questo momenti avversari di questo livello possa aver penalizzato gli azzurri. Quel che è certo è che una squadra giovane come quella italiana sta dimostrando grande maturità, siamo quindi certi che questi ottavi del Mondiale di volley siano certamente alla portata.