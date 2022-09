Volley Champions League, si è effettuato ieri a Bruxelles il sorteggio dei gironi della massima competizione continentale per club. Le rappresentanti italiane saranno per quanto riguarda il femminile Conegliano, Monza e Novara e per quanto riguarda il maschile Civitanova, Perugia e Trento.

Volley Champions League, ecco i gironi

Volley Champions league, il momento tanto atteso del sorteggio dei gironi è dunque arrivato. Ieri sera a Bruxelles è stato dato il responso, vediamoli nel dettaglio:

I gironi della Main Phase femminile

POOL A: A. Carraro Imoco CONEGLIANO, Developres RZESZOW, Volley MULHOUSE Alsace

Vincitrice CLV 2nd Round

POOL B: Vero Volley MONZA, Volero LE CANNET, CS Volley Alba BLAJ,SC “Prometey” Dnipro

POOL C: VakifBank ISTANBUL, Igor Gorgonzola NOVARA, SC POSTDAM, Vincitrice CLV 2nd Round

POOL D: Fenerbahce Opet ISTANBUL, LKS Commercecon LODZ, Allianz MTV STUTTGART, Vincitrice CLV 3nd Round

POOL E: Group Azoty Chemik POLICE, Eczacibasi Dynavit ISTANBUL, C.S.M. TARGOVISTE, Maritza PLOVDIV

I gironi della Main Phase maschile

POOL A: Jastrzebski Wegiel , VfB Friedrichshafen, Montpellier Volley Uc , Vojvodina Ns Seme Novi Sad

POOL B: Berlin Recycling Volleys , Aluron CMC Warta Zawiercie , Halkbank Ankara, squadra qualificata dai preliminari.

POOL C: Cucine Lube Civitanova , Knack Roeselare, Tours Vb , squadra qualificata dai preliminari

POOL D: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, Trentino Itas, Decospan Vt Menen, Cez Karlovarko

POOL E: Sir Sicoma Colussi Perugia, Swd Powervolleys Duren, Ziraat Bank Ankara, Ach Volley Ljubljana

Proverà dunque l’Italia a fare la voce grossa anche a livello di club dopo gli straordinari risultati ottenuti quest’estate dalle Nazionali junuiores e Seniores. Siamo ancora in attesa del Mondiale femminile ormai alle porte, ma comunque il risultato è già straordinario. L’in bocca al lupo naturalmente è rivolto alle nostre italiane in Champions League.