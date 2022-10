Italia-Stati Uniti sarà la finale per il bronzo dei Mondiali di volley femminile 2022 di Olanda e Polonia. Dopo la delusione della semifinale persa ieri contro il Brasile di Ze’ Roberto è tempo di concentrarsi sulla prossima sfida. Squadre in campo domani sabato 15 ottobre alle 16 ad Apeldoorn.

Finale per il bronzo Mondiali di volley Italia-Stati Uniti: dove vederla in TV e streaming

Non è certo la finale che tutti ci saremmo aspettati ma è pur sempre una finale. In palio la medaglia di bronzo per chiudere col sorriso la rassegna iridata. Domani sabato 15 ottobre alle ore 16 ad Apeldoorn in Olanda la partita Italia-Stati Uniti. La sfida potrà essere seguita in diretta TV su Rai 2 e su Sky Sport 1. In streaming la si potrà vedere in diretta su Rai Play, Sky Go, NOW TV e su “Volleyball World TV”.

Chiudere in bellezza

Chiudere in bellezza i Mondiali di volley femminile, questo è l’imperativo. Domani pomeriggio riflettori puntati su Italia-Stati Uniti che consegnerà la medaglia di bronzo. Dopo la cocente delusione di ieri sera appare una medaglia di poco conto ma dopo l’adrenalina e la comprensibile delusione per una finalissima sfuggita di mano siamo certi che in cuor loro le azzurre si saranno convinte dell’importanza e del prestigio di una medaglia iridata. Certo è innegabile dire che le aspettative erano altre anche e soprattutto dopo che la squadra del ct Davide Mazzanti era riuscita a vincere la Volleball Nations League. Ieri sera è arrivata la seconda sconfitta contro il Brasile che si è rivelato essere la nostra bestia nera. Eppure eravamo andati ad un passo dal portarci in vantaggio per 2 set a 1. Paola Egonu non era riuscita a sfruttare l’occasione e il quarto set poi ha evidenziato un contraccolpo psicologico dell’intera squadra. Servirà resettare in fretta perchè la sfida con gli Stati Uniti non sarà semplice. Immaginiamo come anche le giocatrici a stelle e strisce vorranno chiudere il torneo con una medaglia al collo.