Italia-Brasile, streaming gratis e diretta Rai o Sky Sport? Dove vedere Mondiali volley

Domani sera alle ore 20 alla Rotterdam Ahoy si disputerà il match Italia-Brasile, valevole la semifinale del Campionato Mondiale di volley femminile, con le azzurre che nei quarti hanno sconfitto la Cina per 3-1, mentre le verdeoro hanno avuto la meglio sul Giappone per 3-2.

Le due Nazionali si sono affrontate l’ultima volta nel primo girone di qualificazione dove hanno prevalso le sudamericane al tie break (unica sconfitta italiana fin qui); sono 82 i precedenti complessivi con il Brasile avanti nettamente per 62-20. Chi avrà la meglio, nella finale di sabato 15 affronterà la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte USA-Serbia.

Dove vedere Italia-Brasile in tv e streaming

L’incontro Italia-Brasile sarà visibile in chiaro su Rai 2, con telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico dell’ex pallavolista Giulia Pisani; previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Il match sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky e 472-482 del digitale terrestre) con telecronaca a cura di Roberto Prini e dell’ex pallavolista Francesca Piccinini.

Per gli abbonati a Sky, le partite del Mondiale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Inoltre, tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili per gli abbonati anche sulla piattaforma Volleyballworld.tv.

Quarti di finale, Italia-Cina 3-1: gli highlights