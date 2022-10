Mondiali di volley femminile, oggi domenica 2 ottobre alle 13 tra le partite in programma ci sarà Belgio-Camerun. Le due squadre sono inserite nel girone dell‘Italia che scenderà in campo sempre oggi contro l‘Olanda.

Mondiali di volley, Belgio-Camerun: dove vederla in TV e streaming

Oggi domenica 2 ottobre scendono in campo le squadre della Pool A, il girone dell’Italia. Le azzurre sono impegnate contro l’Olanda, ci sarà anche Belgio-Camerun che inizierà alle ore 13.00. La partita potrà essere vista in diretta su Rai Sport + HD e Sky Arena. In diretta streaming su Rai Paly, Sky Go, NOW TV e su “Volleyball World TV”. In classifica il Belgio che sta facendo un ottimo girone è a 9 punti come l’Olanda . Le due squadre seguono l’Italia prima a punteggio pieno a quota 12. Il Camerun è il fanalino di coda a quota 0. Partita dunque sulla carta con il pronostico a favore del Belgio che potrebbe approfittare della giornata per scavalcare in classifica l’Olanda impegnata contro l‘Italia.

Una grande Herbotts

Britt Herbotts sta letteralmente trascinando per mano la squadra in un inizio di torneo che l’ha vista protagonista. Dopo aver messo paura all’Italia nella partita vinta contro l’Olanda per 3-1 ha fatto qualcosa di straordinario. È infatti riuscita a segnare 41 punti in una prestazione che rimarrà scolpita nel suo Curriculum personale. C’è da immaginare che anche oggi contro il Camerun farà sentire tutta la sua forza e qualità di gioco. Il match contro il Camerun per il Belgio è molto importante perchè, vista la concomitante partita tra Italia e Olanda, potrebbe consentire il sorpasso in classifica ai danni proprio della squadra dei Paesi Bassi.