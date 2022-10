Mondiali di volley femminile, il torneo prosegue spedito nella seconda fase che consegnerà le otto squadre che accederanno ai quarti di finale. Domani giovedì 6 ottobre alle ore 20,00 in programma Cina-Olanda. Le orange padrone di casa cercheranno la vittoria supportate dal proprio tifo.

Mondiali di volley femminile, Cina-Olanda: dove vederla in TV e streaming

Mondiali di volley femminile, sale lo spettacolo ed il livello delle partite che nella seconda fase si son fatte decisamente interessanti. Cina-Olanda domani giovedì 6 ottobre alle ore 20,00 potrà essere seguita in diretta in TV su Rai Sport e Sky Sport Action. In streaming il match potrà essere seguito su Sky Go, NOW TV e su “Volleyball World TV”. Cina e Olanda per quanto visto fino a questo momento non dovrebbero partire con i favori del pronostico in ottica vittoria finale anche se una rassegna iridata può spesso nascondere risultati a sorpresa. Anche l’Italia di Davide Mazzanti ha incrociato il percorso dell’Olanda superando le orange e non facendosi intimorire dai dieci mila supporters casalinghi. Alla seconda fase hanno avuto accesso le prime quattro squadre di ciascun girone.