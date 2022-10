Mondiali di volley femminile, ore di attesa per il quarto di finale delle azzurre, Italia-Cina è una delle sfide anche andranno in scena domani martedì 11 ottobre. La partità è in programma alle ore 17 ad Apeldoorn in Olanda.

Mondiali di volley, quarto di finale Italia-Cina: dove vederla

Mondiali di volley femminile, ore di attesa per il quarto di finale Italia-Cina che sarà in programma domani martedì 11 ottobre alle 17 ad Apeldoorn in Olanda. Il match potrà essere seguito in diretta in TV su Rai 2 e Sky Sport 1. Sarà poi possibile seguirla in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW TV e su “Volleyball World TV”. Le due squadre si sono già affrontate nel girone della seconda fase, l’Italia vinse 3-0.

Si entra nella fase calda

Mondiali volley femminile, si entra nella fase calda. È vero che l’Italia ha già affrontato e superato la Cina in questa rassegna iridata ma con la fase ad eliminazione diretta tutto cambia. Non ci sono più margini di recupero, bisogna scendere in campo per vincere. Il percorso fino a questo momento dell’Italia è stato quasi perfetto, unico ko quello in 5 set contro il Brasile di Ze Roberto frutto oltre che della bravura delle avversarie anche dei tanti errori azzurri. Possiamo dire che per quanto visto sul campo l‘Italia di diritto entra nel gruppo ristretto di pretendenti alla vittoria finale. Non una sorpresa visto che le aspettative che ruotano intorno a questa squadra capace di vincere in estate la VNL sono tante. Ora però siamo nella fase da dentro o fuori, se si vuole vincere il meccanismo deve essere perfetto o quantomeno aggiustato in corso d’opera. Non ci sarà un’altra partita per il riscatto sul campo come successo dopo la sconfitta contro il Brasile. E allora cresce l’attesa per questo meraviglioso gruppo che domani pomeriggio proverà a staccare il pass per la Final Four.