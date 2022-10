Mondiali di volley femminile, l’Italia vola e batte anche l’Olanda per 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21) nell’ultima partita della prima fase del torneo. Le ragazze di Davide Mazzanti non si sono fatte intimorire dai dieci mila tifosi orange e hanno chiuso a punteggio pieno la propria Pool. Nel girone della seconda fase l’Italia affronterà Brasile, Cina, Giappone e Argentina.

Mondiali di Volley, Italia-Olanda 3-1

Mondiali di volley femminile, l’Italia vince contro l’Olanda e conquista altri tre punti che le consentono di chiudere al primo posto il proprio girone a punteggio pieno in attesa dell’inizio della seconda fase di Rotterdam. Il successo di oggi pomeriggio segue i quattro precedenti che hanno consentito alle azzurre del ct Davide Mazzanti di chiudere senza sbavature la prima parte di gare e soprattutto di vincere sempre. Qualche calo di concentrazione durante il match contro l’Olanda c’è stato. Paola Egonu non sempre efficace è salita in cattedra nella parte decisiva dell’ultimo set sfoderando colpi vincenti che sono risultati essere decisivi. Molto bene Pietrini, Bosetti e Danesi.

Tabellino e prossime partite

TABELLINO: ITALIA – OLANDA 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21)

ITALIA: Orro 5, Bosetti 11, Chirichella 5, Egonu 20, Pietrini 18, Danesi 13, De Gennaro (L). Lubian, Sylla 1, Fersino. N.e: Malinov, Gennari, Bonifacio, Nwakalor. All. Mazzanti

OLANDA: Daalderop 17, Lohuis 6, Bongaerts 4, Buijs 11, Timmerman 2, Plak 7, Schoot (L). Polder, Dijkema, Dambrink 1, Jasper. N.e: Savelkoel, Knollema, Reesink. All. Selinger

Questo il calendario delle prossime partite dell’Italia

Calendario

4 ottobre, ore 17.15: Italia-Brasile

5 ottobre, ore 14.15: Italia-Giappone

7 ottobre, ore 17.15: Italia-Argentina

8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina