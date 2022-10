Mondiali di volley femminile, si entra sempre più nel vivo della rassegna iridata che sta ora attraversando la seconda fase. Brasile-Portorico sarà una delle sfide più attese della giornata di domani giovedì 6 ottobre. Le giocatrici carioca galvanizzate dal successo sull’Italia.

Mondiali volley femminile, Brasile-Portorico: dove vederla in TV e streaming

Mondiali di volley femminile, stiamo entrando sempre di più nella fase calda del torneo. Dopo il primo girone, si stanno ora giocando le partite del secondo al quale hanno avuto accesso le prime 4 classificate dei Pool iniziali. Domani giovedì 6 ottobre alle ore 16 Brasile-Portorico sarà visibile in diretta in TV su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena e in differita su Rai Sport alle ore 23,50. In streaming il match sarà visibile su Sky Go, NOW TV e su “Volleyball World TV”.

Brasile galvanizzato dopo il successo sull’Italia

Mondiali di volley femminile, Brasile-Portorico sarà certamente un match interessante che vedrà la squadra carioca galvanizzata dopo la vittoria in cinque set contro l’Italia di Davide Mazzanti. Un successo sudato frutto della bravura della squadra di Ze Roberto abile anche a sfruttare i tanti errori azzurri. Una vittoria che darà grande carica e consapevolezza nei propri mezzi anche perchè l’Italia a detta di molti è la squadra favorita per la vittoria finale. Il coefficiente di difficoltà della seconda fase del girone si è di molto alzato, la formula prevede che le prime quattro squadre dei due gironi staccheranno il pass per i quarti di finale. Un torneo lungo quello dei Mondiali di volley femminile durante il quale potrebbero esserci ancora diverse sorprese, Nel frattempo per l’Italia di Davide Mazzanti c’è stato il pronto riscatto dopo il ko contro il Brasile. La squadra ha infatti superato per 3-1 in rimonta il Giappone. Le azzurre torneranno in campo dopodomani contro l’Argentina. Importante essere tornate al successo a poche ore dal ko contro il Brasile.