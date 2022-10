Mondiali di volley femminile, si è definito il quadro dei quarti di finale dopo la seconda fase della rassegna iridata. L’Italia affronterà la Cina già battuta per 3-0 ieri sabato 8 ottobre. Azzurre in campo martedì 11 ottobre alle 17.

Mondiali di volley femminile, il quadro dei quarti di finale

Mondiali di volley femminile, questo il quadro dei quarti di finale delineato dopo la seconda fase a gironi:

Quarti di Finale – 11 ottobre

QF1 ore 17 (Apeldoorn): Italia-Cina

QF4 ore 17.30 (Gliwice): Stati Uniti – Turchia

QF2 ore 20 (Apeldoorn): Brasile-Giappone

QF3 ore 20.30 (Gliwice): Serbia-Polonia

Le classifiche finali

Queste le classifiche finale in attesa del risultato dell’ultima partita della seconda fase Porto Rico-Argentina:

Pool E (Rotterdam): Italia 8V 25p, Brasile 7V 20p, Giappone 6V 18p, Cina 6V 17p, Belgio 5V 15p, Olanda 4V 13p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p.

Pool F (Lodz): Serbia 8V 23p, Stati Uniti 6V 18p, Turchia 6V 17p, Polonia 5V 15p, Rep. Dominicana 4V 14p, Canada 4V 12p, Thailandia 4V 10p, Germania 3V 10p.

L’Italia ha chiuso la propria Pool al primo posto vincendo tutte le partite a parte il ko in 5 set contro il Brasile. Se consideriamo che contro la squadra carioca sono stati tanti gli errori azzurri e certo si poteva fare meglio, questo lascia ben sperare in ottica vittoria finale. Ai quarti di finale riaffronteremo la Cina già battuta per 3-0.