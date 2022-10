Mondiali di volley femminile, Serbia-Turchia è una delle sfide più interessanti della Pool F che si giocherà oggi sabato 8 ottobre in Polonia a Lodz all‘Atlas Arena. Squadre in campo alle ore 17,30.

Mondiali volley femminile, Serbia-Turchia: dove vederla in TV e streaming

Mondiali volley femminile, siamo nella fase calda della rassegna iridata che sta per decretare le otto squadre che voleranno ai quarti di finale. Oggi sabato 8 ottobre alle 17,30 ci sarà Serbia-Turchia. La partita potrà essere vista in diretta in TV su Sky Sport Arena. Il match potrà inoltre essere seguito in streaming su Sky Go, NOW TV e su “Volleball World TV”.

La squadra allenata da Daniele Santarelli vittoriosa ieri per 3-0 sulla Thailandia è prima nel girone a quota 23 punti. La Turchia di Giovanni Guidetti che invece sempre ieri è stata superata dagli Stati Uniti 3-1 segue a 17. Questa la classifica dei due gironi: Pool E (Rotterdam): Italia 7V 22p, Giappone 6V 18p, Cina 6V 17p, Brasile 6V 17p, Belgio 5V 15p, Olanda 4V 13p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p. Pool F (Lodz): Serbia 8V 23p, Turchia 6V 17p, Stati Uniti 5V 15p, Polonia 4V 13p, Canada 4V 11p, Thailandia 4V 10p, Rep. Dominicana 3V 11p, Germania 3V 10p.

Un campionato avvincente

La formula di questi Mondiali di volley femminile prevede che a passare ai quarti di finale siano le prime quattro squadre dei due raggruppamenti della seconda fase. Sicuramente un campionato avvincente con almeno quattro o cinque squadre che possono puntare alla vittoria finale. L‘Italia di Davide Mazzanti fino a questo momento ha perso solamente contro il Brasile al tie-break. Dopo quella sconfitta è arrivato il pronto riscatto contro Giappone ed Argentina che ha consentito di volare ai quarti di finale. Queste ultime partite prima della fase ad eliminazione diretta sono molto importanti perchè evidenziano il livello delle squadre che puntano alla vittoria finale.