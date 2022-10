Mondiali di volley femminile, prosegue il cammino delle squadre nella rassegna iridata che si sta svolgendo in Olanda e Polonia. Oggi sabato 1 ottobre ci sarà una delle partite più attese in calendario, USA-Serbia.

Mondiali volley femminile, USA-Serbia: dove vederla in TV e streaming

Mondiali di volley femminile, USA-Serbia è una delle partite più attese oggi sabato 1 ottobre. Il match è in programma alle ore 19.00. La sfida potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW TV e “Volleyball World TV. Sfida al vertice dunque nella Pool C, quella appunto di USA e Serbia. Le americane guidano il girone a quota 12 punti seguite dalla squadra allenata da Daniele Santarelli a quota 11. Le altre squadre della Pool sono Canada terza a 6 come la Germania, la Bulgaria penultima a quota 4 e il Kazakistan fanalino di coda a quota 0.

Una sfida affascinate dunque tra due squadre che puntano alla vittoria finale. Un match che interesserà anche l’Italia di Davide Mazzanti che viaggia a punteggio pieno nel proprio girone ma che naturalmente sta tenendo d’occhio le prestazioni delle altre squadre.

Molte pretendenti

Questa prima parte di campionato sta facendo vedere che saranno più di una le pretendenti alla vittoria finale. L’Italia sta facendo bene ma ha fatto fatica ad esempio contro il Belgio. Certo pretendere di non trovare difficoltà ai Mondiali di volley sarebbe un atteggiamento poco intelligente. La forza della squadra si potrà acquisire anche attraverso passaggi difficili. Quella di questa sera tra USA e Serbia sarà certamente una partita che darà indicazioni importanti. Chi vincerà farà un passo importante quanto ad autostima verso il successo finale. Intanto le azzurre si preparano alla sfida contro l’Olanda di domani domenica 2 ottobre. Dopo la paura contro il Belgio è arrivato il 3-0 contro il Kenya. In occasione di questo match c’è stata occasione di riposare per alcune titolari.