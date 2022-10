Pallavolo Superlega, nel week end riflettori puntati sulla 4° giornata di andata. Partite in trasferta per Civitanova e Perugia. Modena cerca il riscatto dopo la batosta della scorsa settimana, Padova cerca un altro acuto contro una grande dopo il grande inizio di stagione.

Pallavolo Superlega, 4° di andata: dove vederla in TV e streaming

Pallavolo Superlega, nel week end andrà in scena la 4° giornata di andata che potrà essere vista in diretta streaming su “Volleyball World TV”. Due match potranno essere visti in diretta anche su Rai Sport, si tratta di Verona-Taranto in programma sabato 22 ottobre con inizio alle 18 e Padova-Perugia in programma sempre alle 18 domenica 23 ottobre.

Vediamo il quadro completo:

Trento-Cisterna 23 ottobre 0re 18 Volleyball World tv

Modena-Milano 23 ottobre ore 15,30 Volleyball World tv

Monza-Civitanova 23 ottobre ore 18 Volleyball World tv

Verona-Taranto 22 ottobre ore 18 Rai Sport e Volleyball World tv

Padova-Perugia 23 ottobre ore 18 Rai Sport e Volleyball World tv

Siena-Piacenza 22 ottobre ore 20,30 Volleyball World tv

Pallavolo Superlega, Cisterna vuol continuare il sogno

Questo inizio di campionato in Superlega ha mostrato delle conferme e alcune piacevolissime sorprese. Cisterna dopo tre partite è a quota 9, punteggio pieno frutto di vittorie contro Milano, Taranto e Padova. Ottimo inizio anche di Perugia a bottino pieno mentre i campioni d’Italia della Lube hanno trovato un ko inaspettato alla vigilia contro la sorprendente Padova. Cerca riscatto Modena protagonista di un inizio tutt’altro che brillante. Gli uomini di Andrea Giani sono infatti incappati già in due sconfitte , l’ultima netta in trasferta a Civitanova. Dopo lo spettacolo dei Mondiali che hanno visto trionfare l‘Italia di Fefè De Giorgi i riflettori tornano ad illuminare le squadre di club che si promettono battaglia per la conquista del tricolore.