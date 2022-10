Serbia-Brasile, streaming gratis e diretta Rai Sport o Sky? Dove vedere finale Mondiali volley

Questa sera alle ore 20 alla “Rotterdam Ahoy” si disputerà il match Serbia-Brasile, valevole la finale del Campionato Mondiale di volley femminile, con le due Nazionali che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente USA e Italia con il risultato di 3-1.

Le serbe sono le campionesse in carica, visto che nel 2018 (in Giappone), sconfissero nell’ultimo atto le azzurre, mentre nell’ultima Nations League le due squadre si sono sfidate lo scorso 16 luglio in semifinale con successo verdeoro per 3-1, con quest’ultime poi sconfitte dall’Italia in finale (3-0).

Dove vedere Serbia-Brasile in tv e streaming

La finale Serbia-Brasile sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico dell’ex pallavolista Giulia Pisani; previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Il match sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del ddt) con telecronaca a cura di Roberto Prini e dell’ex pallavolista Francesca Piccinini.

Per gli abbonati a Sky, la finale del Mondiale sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Inoltre, tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili (compresa la finale) per gli abbonati anche sulla piattaforma Volleyballworld.tv.

Semifinale, Brasile-Italia 3-1: gli highlights