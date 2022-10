Supercoppa volley maschile, l’attesissimo evento è previsto per la giornata di oggi lunedì 31 ottobre e domani martedì 1 novembre e vedrà protagoniste le prime quattro squadre in classifica della scorsa stagione. Civitanova, Perugia, Trento e Modena, queste le squadre che scenderanno in campo a Cagliari.

Supercoppa volley maschile, programma completo: dove vederla

Lunedì 31 ottobre 2022, ore 17.30 : Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena Diretta RAI Sport, telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; diretta streaming Volleyballworld.tv Telecronaca di Piero Giannico e Giacomo Scilì



Lunedì 31 Ottobre 2022, ore 20.30: Sir Safety Susa Perugia – Itas Trentino Diretta RAI Play, telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; diretta streaming Volleyballworld.tv, telecronaca di Piero Giannico e Giacomo Scilì Differita RAI Sport 1/11 ore 12.30

Supercoppa SuperLega Finale 3°/4° Posto: Martedì 1 novembre 2022, ore 14.00 Diretta streaming Volleyballworld.tv

Supercoppa SuperLega Finale: Martedì 1 novembre 2022, ore 17.00 Diretta RAI Sport e diretta streaming Volleyballworld.tv

Supercoppa volley maschile, primo grande evento

Dopo il trionfo mondiale dell’Italia targata Fefè De Giorgi si riaccendono i riflettori sui grandi eventi legati ai club e quello della Supercoppa volley maschile è il primo in stagione. È già iniziato da un po’ naturalmente il campionato ma in quest’occasione si assegnerà il primo trofeo. Lo spettacolo è assicurato in questa due giorni che prevede le due semifinali nella giornata di oggi e la finalissima domani martedì 1 novembre. Le indicazioni che arrivano dal campionato parlano di una Modena in crisi che ha perso 4 delle 5 partite disputate. Discorso opposto per Perugia che viaggia spedita e a gonfie vele avendo sempre vinto. Percorso a singhiozzo invece per Trento e per i campioni d’Italia di Civitanova che a tre vittorie hanno affiancato altrettante sconfitte.

In eventi come quello della Supercoppa maschile di volley sappiamo bene che tutti i pronostici della vigilia possono essere sovvertiti, il campo ci dirà quale tra queste quattro squadre alzerà il primo trofeo della stagione al cielo.