Volley-A1-Busto Arsizio-Conegliano-dove- vederla

Volley femminile A1, 2° giornata già in programma dopo l’inizio nel week end tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre. Big match di questo turno sarà Busto Arsizio-Conegliano: le due squadre arrivano all’appuntamento forti di una vittoria all’esordio.

Volley femminile A1, big match Busto Arsizio-Conegliano: dove vederla

È già tempo di tornare in campo per la 2° giornata del campionato di volley femminile di A1 dopo l’esordio nel week end appena passato. Big match sarà Busto Arsizio-Conegliano in programma domani mercoledì 26 ottobre alle ore 20,30. Il match sarà visibile in diretta in TV su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, Now TV e Volleyball World TV.

Certamente una sfida affascinante che vede le farfalle arrivare all’appuntamento dopo la bella vittoria in trasferta al tie-break in trasferta a Firenze. La squadra di Marco Musso proverà a fare lo sgambetto alle campionesse d’Italia che di fronte al proprio pubblico hanno esordito domenica scorsa superando Bergamo in 3 set. Un test importante per le pantere che potrà darci le prime risposte a una domanda che in tanti appassionati si stanno facendo: Conegliano sarà ancora la squadra da battere ?

Volley A1, 2° giornata: il programma completo

Tra mercoledì 26 ottobre e giovedì 27 ottobre andrà in scena la 2° giornata del campionato di volley femminile di serie A1. Tutte le partite si giocheranno domani alle 20,30, solamente il derby piemontese Chieri-Cuneo si giocherà giovedì sempre alle 20,30. Questo il programma completo: Scandicci-Vallefoglia; Busto Arsizio-Conegliano; Casalmaggiore-Milano; Bergamo-Firenze; Pinerolo-Novara; Macerata-Perugia; Cuneo-Chieri.

Spiccano oltre al big match già citato i due derby piemontesi in uno dei quali sarà impegnata quella Novara che proverà a dare fastidio a Conegliano nella conquista dello scudetto. Impegno casalingo per Scandicci che al debutto ha conquistato tre punti in trasferta a Perugia. Questa la classifica dopo la 1° giornata: Chieri 3, Novara 3, Conegliano 3, Scandicci 3, Milano 3, Vallefoglia 2, Busto Arsizio 2, Firenze 1, Cuneo 1, Pinerolo 0, Perugia 0, Bergamo 0, Macerata 0, Casalmaggiore 0