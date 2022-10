Primo turno infrasettimanale nel campionato di volley A1 che coincide con la 2° giornata. Spicca tra le partite il big match tra le farfalle di Busto Arsizio e le campionesse d’Italia di Conegliano. Entrambe arrivano da belle vittorie. Due i derby piemontesi in programma.

Volley A1, 2° giornata: partite, classifica e copertura TV

Tornano già in campo le squadre dopo l’esordio dello scorso week end per la 2° giornata del campionato di volley femminile serie A2. Vediamo le partite e la copertura TV:

Scandicci-Vallefoglia (26 ottobre 20,30) ; Busto Arsizio-Conegliano (26 ottobre 20,30) ; Casalmaggiore-Milano (26 ottobre 20,30) ; Bergamo-Firenze (26 ottobre 20,30) ; Pinerolo-Novara (26 ottobre 20,30) ; Macerata-Perugia (26 ottobre 20,30) Cuneo-Chieri (27 ottobre 20,30).

Tutte le partite potranno essere seguite in diretta streaming su Volleyball World TV. Il big match Busto Arsizio-Conegliano sarà visibile in TV in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, Now TV. Il posticipo di giovedì sera Cuneo-Chieri sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD.

Questa la classifica dopo la 1° giornata:

Chieri 3, Novara 3, Conegliano 3, Scandicci 3, Milano 3, Vallefoglia 2, Busto Arsizio 2, Firenze 1, Cuneo 1, Pinerolo o, Perugia 0, Bergamo 0, Macerata 0, Casalmaggiore 0.

Lo spettacolo è iniziato

Lo spettacolo è iniziato per la stagione 2022/23 dopo la grande parentesi delle Nazionali. Conegliano rinnovata e senza Egonu ha lanciato la prorpia sfida alle inseguitrici che si sono rinforzate parecchio. Scandicci arriva a questo turno dopo la bella vittoria in trasferta a Perugia così come le farfalle di Busto Arsizio che hanno superato lontano da casa l’ostacolo Firenze. La sfida farfalle-pantere sarà certamente una delle più attese di questa 2° giornata. Interessanti i 2 derby del Piemonte che è la regione che regala il numero più alto di squadre in A1. Quest’anno infatti a Novara, Cuneo e Chieri si è aggiunta la neopromossa Pinerolo.