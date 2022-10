Volley serie A1, tutto pronto per la 1° giornata di campionato che comincerà questo week end. Le pantere di Conegliano “orfane” di Paola Egonu volata in Turchia proveranno a difendere lo scudetto dalla agguerrite rivali. Nuovo nome per Monza che diventa Vero Volley Milano. Si inizia con Vero Volley Milano- Wsh4Green Pinerolo nell’anticipo del sabato.

Volley serie A1, prima giornata: partite e programmazione TV

Volley serie A1, questo l’elenco delle partite della 1° giornata e la programmazione TV:

Milano-Pinerolo (sabato 22 ottobre Rai Sport+HD e diretta streaming Volleyball WorLd TV); Novara-Macerata (domenica 23 ottobre ore 17 diretta streaming Volleyball World TV) Chieri-Casalmaggiore (domenica 23 ottobre ore 17 diretta streaming Volleyball World TV) Firenze-Busto Arsizio (domenica 23 ottobre ore 17 diretta streaming Volleyball World TV) Vallefoglia- Cuneo (domenica 23 ottobre ore 17 diretta streaming Volleyball World TV) Perugia-Scandicci (domenica 23 ottobre ore 17 diretta streaming Volleyball World TV) Conegliano-Bergamo (domenica 23 ottobre ore 19,30 diretta Sky Sport Arena, Sky GO, Now TV e diretta streaming Volleyball World TV)

La formula

La formula del campionato di volley A1 targato 2022/23 prevede la presenza di 14 squadre, le ultime due retrocederanno in serie A2. Le prime otto squadre della Regular Season disputeranno i playoff scudetto. La novità è costituita dai Playoff Challenge Cup che decreteranno chi parteciperà alla terza competizione continentale dopo Champions League e Cev Cup. Vi parteciperanno le squadre classificate in Regular Season dalla 9° alla 12° che affronteranno le quattro squadre che perderanno i quarti scudetto con la formula delle due partite vinte su tre.

A questo campionato di volley serie A1 Conegliano si presenta come detentrice degli ultimi quattro scudetti. L’ultima squadra a vincere prima delle venete fu Novara nella stagione 2016/17. Squadre proprio come Novara, Scandicci, la nuova Milano si sono rafforzate molto e proveranno ad approfittare dell’assenza da Conegliano di Paola Egonu. C’è comunque da dire che il club veneto guidato dall’allenatore Daniele Santarelli campione del mondo ha allestito una squadra fortissima. Due nomi su tutti, l’opposto svedese Isabelle Haack e la centrale Marina Lubian.