Pallavolo Superlega, nel week end si gioca per la 7° giornata di andata Piacenza-Perugia, big match di questo turo. Gli umbri primi in classifica a punteggio pieno sono attesi da una trasferta difficile contro Piacenza che proverà a dare alla squadra di Anastasi il primo dispiacere stagionale.

Pallavolo Superlega, Piacenza-Perugia: dove vederla

Perugia-Piacenza è l’anticipo della 7°giornata di andata del campionato pallavolo di Superlega. Gli umbri dopo il successo dell’esordio in Champions League sono attesi da una trasferta impegnativa. Il match in programma oggi sabato 12 novembre alle ore 18 sarà visibile a pagamento su Volleyball World TV.

Il percorso di Perugia in questa prima parte di stagione è stato perfetto. Sei le vittorie in altrettante partite, Supercoppa messa in bacheca nella finale vinta contro la Lube Civitanova e primo successo in Champions League contro il Lubiana.

Piacenza ha avuto fino a questo momento un andamento altalenante. La squadra di coach Bernardi arrriva a questo match dopo la bella prova in trasferta a Taranto. La partita è stata vinta per 0-3. In settimana poi il successo in Cev Cup contro Praga. Ci sono tutti gli ingredienti per una Piacenza-Perugia spettacolare e gli obiettivi sono opposti. Da una parte Piacenza vuole dare finalmente una continuità di risultati e un eventuale successo contro la capolista darebbe un’importante iniezione di fiducia. Perugia, dall’altra parte, cerca quella vittoria che confermerebbe il dominio di questa prima parte di campionato.

Questa la classifica alla vigilia di questa 7° giornata di andata campionato pallavolo Superlega:

Perugia 18, Trento 13, Civitanova 12, Piacenza 10, Cisterna 10, Verona 8, Modena 8, Milano 7, Monza 7, Padova 6, Taranto 6, Siena 3