Supercoppa volley femminile, sale l’attesa per la sfida Conegliano-Novara che assegnerà il primo trofeo stagionale. Domani sabato 26 novembre alle ore 20,30 presso la splendida cornice di “Palazzo Wanny” a Firenze le due eterne rivali proveranno a regalarsi la prima gioia stagionale.

Supercoppa Conegliano-Novara: dove vederla

Sarà il primo trofeo stagionale quello della Supercoppa italiana volley femminile che si assegnerà a Firenze domani sabato 26 novembre. Conegliano-Novara avrà inizio alle ore 20,30 e sarà visibile in diretta su Raisport. Si ripropone dunque l’eterna sfida tra queste due protogoniste assolute del volley italiano. Conegliano arriva all’evento in qualità di campione d’Italia mentre Novara per essere stata la finalista nella sfida sempre contro Conegliano che consegnava la Coppa Italia. Inutile ricordare come l’ultimo biennio sia stato letteralmente dominato dalle pantere mentre negli anni precedenti era maggiore l’equilibrio tra queste due squadre nella spartizione dei trofei.

Il precedente in campionato

Non è la prima volta in stagione che le due squadre si incontrano. In campionato Conegliano ha espugnato per 0-3 il campo di Novara aprendo una piccola crisi per la squadra piemontese forse rimasta scossa dal rinnovato dominio veneto. La partenza di Paola Egonu non sembra aver lasciato al momento in difficoltà le pantere che hanno trovato in Haak una nuova leader.

Come sempre la sfida contro Novara sarà affascinante e molto tirata come normale che sia quando in palio ci sono trofei importanti. Non resta che gustarci lo spettacolo di una gara dal sapore del “superclassico italiano”.