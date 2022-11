Volley femminile A1, l’8° giornata di andata ha regalato indicazioni e risultati importanti per la testa e la parte bassa di classifica. Conegliano ha fatto suo il big match contro Milano al Palaverde mentre Busto Arsizio è risorta vincendo lo scontro salvezza contro Pinerolo.

Volley femminile A1, 8° giornata: risultati e classifica

Volley femminile A1, questi i risultati dell’8° di andata:

Casalmaggiore-Macerata 3-1; Conegliano-Milano 3-1; Novara-Firenze 3-0; Busto Arsizio-Pinerolo 3-0; Chieri-Scandicci 1-3; Cuneo-Perugia 3-2; Bergamo-Vallefoglia 3-1

Questa la classifica aggiornata:

Conegliano 26, Novara 19, Scandicci 19, Milano 18, Chieri 18, Bergamo 13, Casalmaggiore 11, Firenze 11, Cuneo 10, Vallefoglia 8, Perugia 7, Busto Arsizio 6, Macerata 3, Pinerolo 2

Vola Conegliano e risorge Busto

Le indicazioni di questa 8° di andata campionato volley femminile A1 sono molto importanti per quanto riguarda risultati e classifica. Conegliano vincendo il big match in maniera convincente contro Milano ha dimostrato di essere ancora una volta la superfavorita per la vittoria dello scudetto. Haak non sta facendo rimpiangere la partenza di Egonu, almeno per il momento. Importantissima vittoria di Scandicci sul campo di Chieri. La squadra di coach Massimo Barbolini ha dimostrato di poter partecipare a pieno diritto alla lotta scudetto. Fase di ripresa importante per Novara soprattutto perchè alle porte c’è l’impegno di Supercoppa italiana contro Conegliano. Risorge Busto Arsizio che finalmente ritrova la vittoria nella sfida contro una Pinerolo sempre più in fondo alla classifica. Vittorie importanti anche per Cuneo, Casalmaggiore e Bergamo. Come per Pinerolo, situazione di classifica molto delicata per Macerata.