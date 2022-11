Volley femminile A1, Conegliano-Milano è il big match di giornata e metterà una di fronte all’altra le due squadre imbattute del campionato. Questo pomeriggio alle 17 va quindi in scena il grande volley al Palaverde. Sarà anche la sfida a delle grandissime ex.

Volley Conegliano-Milano: il messaggio speciale di Santarelli

Campionato volley Conegliano-Milano oltre ad essere un match importantissimo per la testa della classifica, sarà anche l’occasione per il ritorno al Palaverde di due ex pantere che hanno lasciato un ricordo indelebile. Stiamo parlando di Miriam Sylla e di Rapha Folie che sono state due grandi protagoniste dei successi di Conegliano degli ultimi anni. Daniele Santarelli, allenatore di Conegliano, ha voluto lanciare un messaggio speciale alle due ex pantere nell’intervista raccolta sul sito del club: «Ci prepariamo per una partita che avrà un tasso tecnico altissimo, si sfidano la prima con la seconda, un match con tante campionesse in campo e due squadre che hanno un arsenale importante di tecnica e atletismo, certamente sarà un grandespettacolo per il pubblico che mi aspetto riempirà il Palaverde. Penso che ci dovremo preparare a una partita lunga e tirata con un andamento che potrà cambiare nel corso della gara perchè entrambe le squadre hanno la possibilità di fare variazioni in corso d’opera nel sestetto con atlete dalla panchina che possono cambiare il volto del match, penso che i cambi potranno essere decisivi in una sfida equilibrata e molto affascinante. Sarà anche l’occasione per salutare Miriam e Raphaela, sono molto legato alle due ragazze dopo aver vissuto tanti anni insieme costellati di momenti belli e qualchye sconfitta, tante esperienze condivise che ci hanno legato. Ora le strade si sono divise, ci sta nello sport dopo tanti anni insieme, sarà bello rivedere e riabbracciare proprio al Palaverde queste ragazze che hanno partecipato alla storia del nostro club».