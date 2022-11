Volley femminile A1, nel week end si giocherà la 5° giornata di andata. Due le squadre in testa in classifica dopo il turno infrasettimanale che ha decretato la fine dell’imbattibilità della sorprendente Chieri arresasi alla forza di Conegliano.

Volley femminile A1, 5° giornata: programma completo e dove vederla

Siamo giunti alla 5° giornata di andata del campionato di volley femminile serie A1 che al momento vede la coppia Novara-Conegliano guidare la classifica. Vediamo nel dettaglio il programma di questa 5° giornata e dove vederla in TV e streaming:

Milano-Macerata (sabato 5 novembre ore 20,30 Volleyball World TV); Cuneo-Conegliano (sabato 5 novembre ore 21 RaiSport+HD, Rai Play e Volleyball World TV); Novara-Bergamo (domenica 6 novembre ore 17,00 Volleyball World TV) Chieri-Firenze (domenica 6 novembre ore 17,00 Volleyball World TV); Vallefoglia-Busto Arsizio (domenica 6 novembre ore 17,00 Volleyball World TV) ; Pinerolo-Scandicci (domenica 6 novembre ore 17 Volleyball World TV); Casalmaggiore-Perugia (domenica 6 novembre ore 19,30 Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV e Volleyball World TV).

Risultati ultimo turno e classifica aggiornata

Vediamo i risultati del turno infrasettimanale e la classifica aggiornata alla vigilia della 5° di andata campionato volley femminile serie A1:

Conegliano-Chieri 3-0; Scandicci-Casalmaggiore 3-0; Busto Arsizio-Novara 0-3; Pinerolo-Vallefoglia 1-3; Macerata-Firenze 0-3; Perugia-Milano 2-3; Bergamo-Cuneo (9 novembre 20,30).

Classifica:

Novara 11, Conegliano 11, Milano 10, Chieri 9, Scandicci 9, Firenze 7, Vallefoglia 5, Perugia 4, Casalmaggiore 4, Bergamo 3, Busto Arsizio 3, Macerata 3, Cuneo 1, Pinerolo 1.

Siamo solo all’inizio della stagione ma ci sono già alcune situazioni critiche. Busto Arsizio reduce dalla pesante sconfitta casalinga con Novara per 0-3 è in una situazione di classifica precaria non in linea con le aspettative della vigilia. Anche la neopromossa Pinerolo non dovrà far passare troppo tempo prima di trovare la prima vittoria stagionale. Per quanto riguarda le big, Conegliano, Novara, Milano e Scandicci sono partite bene e fanno intravvedere uno scontro equilibrato anche se le pantere sembrano essere ancora la squdra da battere.

Scopriremo in questo week end se ci saranno importanti novità.