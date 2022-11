Volley femminile serie A1, si è giocata nel week end la 5° giornata di andata che ha confermato come coppia al comando della classifica il duo Novara-Conegliano. Continua la crisi per Pinerolo e Cuneo ancora a caccia della prima vittoria e per Busto Arsizio che si trova nelle zone basse di classifica.

Volley femminile A1, 5° giornata: risultati e classifica aggiornata

Vediamo nel dettaglio i risultati e la classifica aggiornata dopo la 5° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1:

Milano-Macerata 3-0; Cuneo-Conegliano 1-3; Novara-Bergamo 3-1; Chieri-Firenze 3-0; Vallefoglia-Busto Arsizio 3-0; Pinerolo-Scandicci 1-3; Casalmaggiore-Perugia 3-0.

Questa la classifica aggiornata:

Novara 14, Conegliano 14, Milano 13, Chieri 12, Scandicci 12, Vallefoglia 8, Firenze 7, Casalmaggiore 7, Perugia 4, Bergamo 3, Busto Arsizio 3, Macerata 3, Cuneo 1, Pinerolo 1.

Viaggiano a tutta velocità le quattro big indicate alla vigilia del campionato come le pretendenti alla vittoria finale: Novara, Conegliano, Scandicci e Milano. A questo gruppo si è aggiunta una sorprendente Chieri che dopo lo stop del Palaverde è tornata a vincere superando Firenze per 3-0. Continua invece la crisi di risultati per Pinerolo e Cuneo condannate in fondo alla classifica e per Busto Arsizio che dopo la vittoria dell’esordio a Firenze si è completamente bloccata.

Sicuramente per quanto riguarda le zone alte di classifica si preannuncia un’appassionante lotta all’interno della quale l’equilibrio potrebbe farla da padrona. Conegliano probabimente è ancora la squadra da battere ma sarà certamente un campionato più incerto di quelli delle scorse stagioni.

La best scorer della 5° di andata

In questa 5° giornata di andata volley femminile serie A1 la best scorer è stata nella partita Novara-Bergamo vinta dalle piemontesi per 3-0. Con 23 punti regina delle realizzatrici è stata la turca Ebrar Karakurt. La percentuale in attacco è stata del 34% con 1 punto a muro e 3 ace. Novara potrà certamente contare in questo campionato sulle sue prestazioni di livello per dare filo da torcere a Conegliano e cullare sogni di gloria.