Volley femminile A1, dopo il turno infrasettimanale con due partite che ha visto la prima vittoria in campionato di Cuneo e il successo importantissimo di Conegliano a Novara, si torna in campo con la 6° giornata di andata. Vediamo il programma completo.

Volley femminile A1, 6: giornata di andata: programma completo e dove vederla

Si torna in campo nel week end per la 6° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1, vediamo il programma completo:

Milano-Vallefoglia (sabato 12 novembre 20,30 Volleyball World TV) ; Novara-Chieri (sabato 12 novembre 20,30 Rai Sport + HD e Volleyball World TV) ; Conegliano-Casalmaggiore (domenica 13 novembre 17,00 Volleyball World TV); Perugia-Pinerolo (domenica 13 novembre 17,00 Volleyball World TV); Bergamo-Busto Arsizio (domenica 13 novembre 17,00 Volleyball World TV); Macerata-Scandicci (domenica 13 novembre 17,00 Volleyball World TV); Firenze-Cuneo (domenica 13 novembre ore 19,30 Sky Sport Arena e Volleyball World TV)

La classifica:

Conegliano 17, Novara 14, Milano 13, Chieri 12, Scandicci 12, Vallefoglia 8, Firenze 7, Casalmaggiore 7, Bergamo 4, Perugia 7, Cuneo 3 , Busto Arsizio 3, Macerata 3, Pinerolo 1.

La presentazione

Sicuramente una 6° di andata del campionato di volley serie A1 interessante dopo gli sviluppi avuti in settimana. Conegliano dopo il successo di Novara si presenta da leader della classifica e proverà ad allungare. Servono punti a Pinerolo e a Busto Arsizio che sta vivendo una crisi di risultati. Derby da piani alti di classifica tra Novara e Chieri. Imperativo per la squadra di Stefano Lavarini sarà dimenticare il tonfo casalingo di mercoledì contro le pantere mentre Chieri deve dimostrarsi davvero una tra le big di stagione. Pinerolo cerca la prima vittoria stagionale su un campo difficile come quello di Perugia mentre Milano vuole confermarsi dopo lo splendido avvio di stagione. Occasione ghiotta in casa anche se affronterà una Vallefoglia ostica. Firenze avrà un compito non facile perchè attende Cuneo che arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo la prima vittoria stagionale.