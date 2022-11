Volley femminile A1, periodo delicatissimo per le farfalle di Busto Arsizio che stanno facendo i conti con una crisi di risultati. La società prova a rialzarsi con un’importante novità nello staff. Arriva come Direttore Sportivo Piero Babbi.

Volley femminile, a Busto Arsizio arriva il nuovo ds

Novità importante in casa Busto Arsizio. Il nuovo Direttore Sportivo è Piero Babbi che ha iniziato ieri il suo nuovo incarico. Carriera costellata di successi, tantissime le vittorie con la Scavolini Pesaro nei primi nni 2000. Tra le ultime avventure quelle a Bolzano in A1 nel 2015 e la conquista recente della promozione in A1 con Vallefoglia. Sicuramente un profilo di alto prestigio che tornerà utile a Busto Arsizio per intraprendere un percorso diverso da quello di questo inizio di stagione. Queste le parole del Presidente di Busto Arsizio Giuseppe Pirola raccolte sul sito del club: «Felicissimo di avere a bordo un dirigente del calibro di Piero Babbi. Non era per nulla scontato che un profilo del suo livello accettasse questa sfida. E’ indubbio infatti che non siamo in una situazione semplice e che i problemi non si risolveranno dall’oggi al domani, ma il suo ok ci dà grande fiducia per il prosieguo della stagione».

Domenica sfida con Pinerolo

Questa domenica ci sarà una partita molto importante. Busto Arsizio infatti ospita Pinerolo che come le farfalle è in un disperato bisogno di punti. Le piemontesi sono infatti ultime staccate di un punto da Busto. Un ulteriore ko complicherebbe di non poco la situazione delle farfalle.