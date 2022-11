Volley femminile serie A1, è crisi nera per Busto Arsizio che nel turno infrasettimanale coinciso con al 7° di andata ha trovato un’altra sconfitta. Le farfalle hanno subito un ko casalingo contro la sempre più lanciata Chieri per 1-3.

Volley A1, crisi nera per Busto: parla Alice De Gradi

Queste le parole di Alice Degradi raccolte a fine partita sul sito del club: «Ci servono da morire punti per la classifica: è un peccato che non siano arrivati questa sera ma credo che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta e oggi qualcosa di buono si sia cominciato a vedere. Siamo state più aggressive e abbimao giocato meglio. Ora testa a Pinerolo: domenica vogliamo tornare a vincere».

Il tempo stringe e la classifica si sta facendo sempre più preoccupante per Busto che si trova al penultimo posto insieme a Macerata. Ultimo posto a 0 punti per Pinerolo che sarà proprio la prossima avversaria delle farfalle. Un inizio di stagione come questo era davvero difficile da preventivare per la squadra di Marco Musso che può su contare un roster di assoluto livello. La sfida di domenica prossima è una di quelle tappe che non si possono sbagliare anche se dall’altra parte della rete ci sarà Pinerolo in altrettanto disperato bisogno di punti.

Il campionato di volley serie A1 è sicuramente molto difficile e Busto dovrà nel giro di poco cambiare rotta per non trovarsi invischiata in acque pericolose.