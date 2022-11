Volley femminile A1, domani sera mercoledì 23 novembre al Palaverde ci sarà Conegliano-Firenze valida per la 9° di andata. Le pantere dopo la bella vittoria casalinga contro la concorrente per lo scudetto Milano cercheranno di consolidare il primato in classifica contro Il Bisonte che lo scorso anno fece lo sgambetto alle venete interrompendo il record di vittorie.

Volley femminile A1, Conegliano-Firenze: dove vederla

Il match potrà essere visibile (con abbomanento ) in diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv.

Conegliano fortissima anche senza Egonu

L’inizio del campionato di volley serie A1 è stato caratterizzato dall’avvio esplosivo di Conegliano che sta dettando la propria legge. La partenza di Egonu per il momento non sta creando troppi problemi anche perchè la svedese Haak sta giocando alla grande. Domenica scorsa al Palaverde il big match contro la Vero Volley Milano è stato superato con autorità per 3-1. Le ragazze di Daniele Santarelli si candidano ancora una volta ad essere la squadra da battere. L’incontro di domani contro il Bisonte Firenze non andrà di certo preso sotto gamba. Lo scorso anno le toscane riuscirono nell’impresa di interrompere la striscia positiva di 76 vittorie consecutive. delle venete.