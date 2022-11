Volley femminile A1, le pantere di Conegliano ruggiscono e battono Milano per 3-1. In un Palaverde da sold-out le ragazze di Daniele Santarelli confermano di essere anche quest’anno le superfavorite per lo scudetto.

Volley femminile A1, spettacolo Conegliano con Milano

Era il big match attesissimo della 8° di andata del campionato femminile di A1 volley quello andato in scena tra Conegliano e Milano e a fare la voce grossa sono state le pantere di Daniele Santarelli che si sono imposte per 3-1 (25-14, 25-23, 20-25, 25-16). Sono partite fortissimo le venete che hanno dominato il primo set, più sofferto il secondo che infatti ha fatto da prologo al terzo vinto da Milano. A quel punto è uscita la proverbiale fame da vittoria di Conegliano che ha dominato anche nel quarto. Il messaggio lanciato al campionato è molto chiaro: le superfavorite per lo scudetto sono ancora una volta De Gennaro e compagne nonostante le tante partenze, in primis quella di Egonu. Non si tratta di un pronostico tipico da vigilia di stagione, ma giustificato da quanto visto sul campo in questa prima parte di stagione.

È stato il match delle grandi ex, Rapha Folie e Miriam Sylla sono state salutate e ringraziate nel prepartita per i grandi successi regalati a Conegliano. Poi però in campo si è tornati a “combattere” e le ex pantere si sono dovute arrendere. Milano rimane ovviamente una delle più accreditate pretendenti allo scudetto, questa sconfitta darà a Marco Gaspari tanto materiale sul quale studiare per il futuro.

Il tabellino di Conegliano-Milano

Questo il tabellino di Conegliano-Milano:

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO -VERO VOLLEY MILANO 3-1 (25-14,25-23,20-25,25-16 )

Proseoco DOC Imoco: Wolosz 1, Haak 28, De Kruijf 9, Lubian 4, Robinson Cook 4, Gray, Plummer 15, De Gennaro (L), Squarcini 3, Gennari 5, Furlan ne, Pericati, Gray ne,Carraro ne, Bardaro ne. All. Santarelli

Vero Volley: Stysiak 2, Folie 11, Thompson 15, Sylla 3, Stevanovic 6, Orro 2, Parrocchiale (L), Davyskiba 9, Candi, Begic, Rettke ne, Camera ne. Negretti (L), Martin. All. Gaspari.