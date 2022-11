Volley femminile A1, oggi si giocherà la 7° di andata che coinciderà dunque con un turno infrasettimanale. Il big match sarà Scandicci-Milano. Le due squadre reduci da un grande avvio di stagione si candidano per la vittoria dello scudetto.

Volley femminile, big match Scandicci-Milano: dove vederla

Si giocherà stasera il turno infrasettimanale coincidente con la 7° di andata del campionato volley femminile serie A1. Big match attesissimo sarà Scandicci-Milano. La sfida che inizierà alle 20,30 sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD e in streaming a pagamento sulla piattaforma Volleyball World Tv. Milano arriva alla sfida forte di 6 vittorie in altrettante partite ma questo si presenta come il vero scontro diretto per le zone alte, anzi altissime di classifica. Scandicci-Milano oltre ad essere il big match di giornata sarà sicuramente una sfida che si riproporrà lungo la stagione per la vittoria finale. Le due squadre sembrano al momento quelle più attrezzate per dare fastidio a Conegliano.

Il resto della 7° giornata

Questo turno infrasettimanale del campionato volley femminile A1 oltre al big match Scandicci-Milano presenta altre sfide interessanti, vediamole nel dettaglio:

Busto Arsizio-Chieri; Cuneo-Macerata; Vallefoglia-Firenze; Perugia-Bergamo; Casalmaggiore-Novara; Pinerolo-Conegliano. Tutte le partite inizieranno alle 20,30.

Questa la classifica:

Conegliano 20, Milano 16, Chieri 15, Scandicci 15, Novara 14, Vallefoglia 8, Firenze 8, Casalmaggiore 7, Bergamo 7, Perugia 6, Cuneo 5, Busto Arsizio 3, Macerata 3, Pinerolo 2.

Il campionato e la classifica al momento vedono una netta spaccatura in termini di punti tra le prime cinque in classifica e il resto delle squadre. Tra le fantastiche cinque in realtà c’è da registrare la crisi di Novara che dopo il ko contro Conegliano ha perso malamente anche il derby contro Chieri. Le ragazze di Lavarini sono attese da una partita non semplice che però bisognerà vincere per non far scappare il gruppo di testa. Situazione molto complicata per Busto Arsizio che dopo la vittoria dell’esordio si è bloccata completamente. La sfida la vedrà però affrontare la fortissima Chieri. Conegliano potrebbe approfittare dello scontro Scandicci-Milano per allungare ulteriormente.