Volley femminile A1, Conegliano-Milano è una di quelle sfide assolutamente da non perdere. Per l’8° giornata di andata sarà questo il big match che metterà una di fronte all’altra le due squadre imbattute del campionato. Le pantere di fronte al proprio pubblico proveranno ad imporsi contro una squadra in continua crescita.

Volley femminile Conegliano-Milano: dove vederla in TV e in streaming

Volley femminile A1, domani domenica 20 novembre alle ore 17,00 ci sarà il grande volley al Palaverde. Conegliano-Milano big match dell’8° di andata potrà essere vista in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Volleyball World TV. Le pantere sono prime a quota 23 mentre Milano insegue al secondo posto condiviso con Chieri a quota 18. Inutile sottolineare l’importanza di questa partita che metterà alla prova due antagonsite in questo campionato di volley femminile A1 per la vittoria dello scudetto. Entrambe arrivano a questo turno di campionato da due vittorie in trasferta. Conegliano ha espugnato il campo del Pinerolo per 0-3 mentre Milano ha fatto sua la difficicilissima sfida contro Scandicci al tie-break.

Milano pronta per lo scudetto?

Conegliano-Milano big match dell’8° di andata del campionato volley femminile serie A1 è una sfida cruciale perchè darà indicazioni importanti. In caso di vittoria di Conegliano verrebbero confermate le impressioni generali che vedono la squadra veneta come quella ancora da battere. In caso invece di successo di Milano sarebbero molto più concrete le possibilità che la squadra di Marco Gaspari possa candidarsi per la vittoria del tricolore. La vittoria contro Scandicci, altro club che punta a vincere, avrà dato carica e grande fiducia ad Orro e compagne. Servirà ora fare il salto di qualità soprattutto in termini di convinzione. Conegliano non deve essere vista come la squadra imbattibile ma come un avversario alla portata. Non resta che gustarsi questo big match dell’8° di andata del campionato volley femminile serie A1 che sicuramente promette spettacolo.