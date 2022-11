Volley femminile A1, questa sera alle 20,30 andrà in scena il big match Novara-Conegliano anticipo della 9° giornata di andata in programma il 27 novembre. Lo spettacolo è assicurato e l’attesa è giustificata dal fatto che le due squadre sono appaiate al primo posto in classifica.

Big match volley A1 Novara-Conegliano: dove vederla

Oggi mercoledì 9 novembre alle 20,30 è in programma l’anticipo della 9° giornata di andata del campionato volley femminile A1 Novara-Conegliano. Si gioca in Piemonte e il match sarà visibile in diretta su Volleyball World TV. Sfida affascinante che pone una di fronte all’altra due delle squadre che si sono spartite negli ultimi anni anni i trofei più importanti. Ad onor del vero l’equilibrio nelle ultime stagioni ha cominciato a pendere decisamente dalla parte delle pantere ma sembra che più che mai il campionato di quest’anno prometta di essere molto equilibrato. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica a quota 14 punti quindi questo match sarà molto importante perchè spezzera di fatto questo equilibrio. Si sono giocate solamente 5 partite quindi è ancora molto presto per sbilanciarsi in previsioni ma l’impressione è che quest’anno Conegliano dovrà soffrire maggiormente per confermarsi campione d’Italia.

Il percorso delle due squadre fino a questo momento è stato praticamente identico: 5 vittorie con 3 successi per 3-0, 2 per 3-1 e 1 per 3-2. L’equilibrio dunque regna sovrano. Sarà come sempre una sfida affascinante quella tra Novara e Conegliano e scopriremo se le ragazze di Stefano Lavarini sapranno approfittare del fattore campo.

La classifica aggiornata

Questa la classifica del campionato volley femminile serie A1 aggiornata dopo le prime 5 giornate e alla vigilia di Novara-Conegliano:

Novara 14, Conegliano 14, Milano 13, Chieri 12, Scandicci 12, Vallefoglia 8, Firenze 7, Casalmaggiore 7, Perugia 4, Bergamo 3, Busto Arsizio 3, Macerata 3, Cuneo 1, Pinerolo 1.

Questa partita segnerà dunque la nuova capolista e fare pronostici non certo cosa semplice. Una cosa è certa, sarà come sempre una sfida spettacolare.