Champions League volley femminile, tornano in campo le italiane. Novara, Conegliano e Milano sono pronte ad affrontare la 2° giornata dei gironi. Le pantere saranno al loro primo appuntamento dopo essersi laureate campionesse del mondo in Turchia contro il Vakif Istanbul.

Champions League volley femminile, dove vederla in TV e streaming

Champions League volley femminile, tornano in campo le italiane. Novara, Conegliano e Milano pronte ad affrontare tra oggi martedì 20 dicembre e domani mercoledì 21 dicembre la 2° giornata. Si parte con Novara che oggi alle ore 19 affronterà in Serbia la Stella Rossa. Il match sarà visibile in diretta du Discovery + ed Eurosport 2. Domani mercoledì 21 dicembre toccherà invece a Conegliano e Milano. Le pantere reduci dal trionfo mondiale contro il Vakif Istanbul giocheranno in Francia contro il Volley MULHOUSE Alsace. Il match che inizierà alle ore 19 sarà visibile su Eurosport 2 e su Discovery +. Per quanto riguarda Milano, la squadra di coach Marco Gaspari giocherà domani mercoledì 21 dicembre alle 18,00 ora italiana in Romania contro il Cs Volei Alba. Il match sarà visibile in diretta su Discovery +.

Buona la prima per le italiane

L’esordio delle tre italiane in Champions League volley femminile è stato perfetto. Sono arrivate vittorie per Milano, Conegliano e Novara che ora cercheranno il bis. Tra le tre la più euforica sarà sicuramente Conegliano che domenica scorsa ha conquistato il suo secondo Mondiale per club dopo quello del 2019. Neanche il tempo di festeggiare e subito un altro impegno importante per le pantere che stanno dimostrando di essere ancora una volta la squadra da battere.

La finalissima di domenica contro il Vakif Istanbul è stata vinta in maniera perentoria da una squadra che nonostante i tanti cambiamenti sembra proprio aver mantenuto il DNA della vittoria. Si tratta di un altro tassello importante e che probabilmente non sarà l’ultimo.