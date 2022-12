Coppa Italia volley maschile, con il recupero dell’8° giornata tra la Lube Civitanova e l’Emma Villas Aubay Siena si è definito in modo completo il quadro della griglia dei quarti di finale. La Lube ha vinto per 3-0 garantendosi il secondo posto in Regular Season. Sono le prime otto alla fine del girone di andata che partecipano alla competizione.

Coppa Italia volley maschile quarti di finale, dove vederli in TV e streaming

Questa la griglia completa dei quarti di Coppa Italia volley maschile con l’indicazione di dove vederli in TV e streaming:

Mercoledì 28 dicembre 2022, ore 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20.30

WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Diretta Volleyballworld.tv

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna

Diretta Volleyballworld.tv

La formula prevede che i quarti di finale si disputino in gara secca in casa della miglior posizionata in classifica.

La classifica al termine del girone di andata

Questa la classifica al termine del giorne di andata che ha definito la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia con le prime otto:

Perugia 33, Civitanova 20, Modena 20, Verona 19, Piacenza 19, Trentino 19, Milano 17, Cisterna 15, Monza 12, Padova 9, Taranto 9, Siena 6

Nel frattempo le squadre giocheranno il giorno di Santo Stefano per la 2° giornata di ritorno.