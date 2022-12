Volley, Mondiale per Club maschile: dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Manca sempre meno all’inizio della massima competizione intercontinentale per club, ovvero il Mondiale per club di Pallavolo maschile. La kermesse iridata è in programma a Betim, in Brasile, dal 7 all’11 dicembre 2022 e in cui avremo ben due squadre su sei a rappresentarci: l’Itas Trentino, da vice-campione d’Europa, e la Sir Safety Susa Perugia, invitata al posto dei campioni d’Europa dello Zaksa che hanno rinunciato. Ecco di seguito il programma della competizione e dove seguirla in diretta tv e streaming.

Il gironi e il calendario del Mondiale per Club

Alla massima competizione intercontinentale per club di volley maschile parteciperanno sei squadre: Sada Cruzeiro Volei (BRA), Volei Renata (BRA), Itambe Minas (BRA), Paykan Club (IRI), Itas Trentino (ITA) e Sir Safety Susa Perugia (ITA); suddivise in due gironi da tre. Ecco di seguito i due gironi:

POOL A

Sada Cruzeiro Volei

Volei Renata

Sir Safety Susa Perugia

POOL B

Itambe Minas

Paykan Club

Itas Trentino

Ecco di seguito il calendario del Mondiale per club di volley maschile:

Mercoledì 7 dicembre ore 22:00

Itambe Minas-Paykan Club (Pool B)

Giovedì 8 dicembre

ore 01:00 Sada Cruzeiro-Volei Renata (Pool A)

ore 22:00 Itas Trentino-Paykan Club (Pool B)

Venerdì 9 dicembre

ore 01:00 Volei Renata-Sir Safety Susa Perugia (Pool A)

ore 22:15 Itambe Minas-Itas Trentino (Pool B)

Sabato 10 dicembre

ore 01:15 Sada Cruzeiro-Sir Safety Susa Perugia

ore 22:15 PRIMA SEMIFINALE

Domenica 11 dicembre

ore 01:15 SECONDA SEMIFINALE

ore 17:00 FINALE TERZO/QUARTO POSTO

ore 20:00 FINALISSIMA

Dove vedere il Mondiale per club in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la kermesse iridata in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Arena (canale 204) i match delle due formazioni italiane. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Volleyball World oppure attraverso la piattaforma Sky Go.