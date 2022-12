Mondiale per club, dove vedere Minas-Trentino Volley in diretta tv e streaming

Dopo la vittoria nella prima gara del Mondiale per club contro il Paykan Club, la formazione di Angelo Lorenzetti scenderà in campo questa sera alle ore 22:00 (italiane) contro i brasiliani dell’Itambe Minas. Vittoria che, vista la sconfitta degli iraniani nel primo match contro il Minas, regala la semifinale della kermesse iridata all’Itas Trentino. Dunque, nella sfida di questa sera contro i brasiliani servirà per decidere chi vincerà la Pool B. Ecco di seguito dove vedere il match di questa sera in diretta tv e streaming.

Dove vedere Minas-Trento in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la sfida di questa sera tra l’Itambe Minas e Itas Trentino in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Arena. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Volleyball World oppure attraverso la piattaforma Sky Go.

Classifica Pool B

Ecco di seguito la classifica della Pool B dopo le prime due giornate del Mondiale per club:

1. Itas Trentino 3 pt.

2. Itambe Minas 3 pt.

3. Paykan Club 0 pt.