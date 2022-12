Mondiale per club volley, dove vedere la finale Trento-Perugia in diretta tv e streaming

Il successo dell’Itas Trentino contro i campioni in carica del Sada Cruzeiro per 3 a 0 (25-13, 25-22, 25-17) e il successo della Sir Safety Susa Perugia contro i brasiliani dell’Itambé Minas per 3 a 0 (25-19, 25-19, 25-17), ci regalano un derby tutto italiano nella finalissima del Mondiale per club 2022. Finale che si giocherà questa sera, domenica 11 dicembre 2022, alle ore 20:00 (italiane) presso il Ginasio Poliesportivo Divino Braga e che sarà il cinquantesimo confronto ufficiale tra le due formazioni italiane, terzo della stagione e dodicesimo di sempre a livello internazionale. Ecco di seguito dove vedere la finalissima in diretta tv e streaming.

Dove vedere la finale Trento-Perugia in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire il derby/finale del Mondiale per club di questa sera tra Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Arena. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Volleyball World oppure attraverso la piattaforma Sky Go.