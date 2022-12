Mondiale per club, dove vedere Sada Cruzeiro-Perugia in diretta tv e streaming

Dopo la netta vittoria nell’esordio del Mondiale per club contro i brasiliani del Renata Volei, la formazione di Anastasi scenderà in campo nella notte tra il 9 e il 10 dicembre alle ore 1.15 contro i brasiliani e campioni in carica del Sada Cruzeiro. Vittoria per 3 a 0 (25-22, 25-16, 25-21) che ha regalato la semifinale del Mondiale per club alla Sir Safety Susa Perugia dopo una sola partita. Ecco di seguito dove vedere il match di questa notte in diretta tv e streaming.

Dove vedere Sada Cruzeiro-Perugia in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la sfida di questa notte tra Sada Cruzeiro e Sir Safety Susa Perugia in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Arena. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Volleyball World oppure attraverso la piattaforma Sky Go.

Classifica Pool A

Ecco di seguito la classifica della Pool A dopo le prime due giornate del Mondiale per club:

1. Sir Safety Perugia 3 pt.

2. Sada Cruzeiro 3 pt.

3. Renata Volei 0 pt.