Mondiale per club, dove vedere la semifinale Perugia-Minas in diretta tv e streaming

La Sir Safety Susa Perugia batte anche i campioni in carica del Sada Cruzeiro con il punteggio di 3 a 1 (25-21, 25-21, 29-31, 25-21) e conquista la semifinale del Mondiale per club da vincitrice della Pool A. La formazione di Anastasi evita così il derby contro Trento e nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre alle ore 01.15 affronterà i brasiliani dell’Itambé Minas. Ecco di seguito dove vedere la seconda semifinale della kermesse iridata in diretta tv e streaming.

Dove vedere Perugia-Minas in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la seconda semifinale di questa notte tra Sir Safety Susa Perugia e Itambé Cruzeiro in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Arena. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Volleyball World oppure attraverso la piattaforma Sky Go.

Classifica finale Pool A

Ecco di seguito la classifica finale della Pool A del Mondiale per club:

1. Sir Safety Susa Perugia 6 pt.

2. Sada Cruzeiro 3 pt.

3. Renata Volei 0 pt.