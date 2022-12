Mondiale per club, dove vedere la semifinale Trento-Sada Cruzeiro in diretta tv e streaming

L’Itas Trentino vince anche la seconda partita del Mondiale per Club contro la formazione brasiliana dell’Itambé Minas con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-23, 25-18). La fornazione di Angelo Lorenzetti era già qualificata alle semifinali della kermesse iridata e, grazie alla vittoria, lo farà da vincitrice della Pool B. Dunque, evitato il derby con Perugia, Trento affronterà i campioni in carica del Sada Cruzeiro nella serata di sabato 10 dicembre alle ore 22.15. Ecco di seguito dove vedere la prima semifinale del Mondiale per Club in diretta tv e streaming.

Dove vedere Trento-Sada Cruzeiro in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la prima semifinale di questa sera tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Arena. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Volleyball World oppure attraverso la piattaforma Sky Go.

Classifica finale Pool B

Ecco di seguito la classifica finale della Pool B del Mondiale per club:

1. Itas Trentino 6 pt.

2. Itambe Minas 3 pt.

3. Paykan Club 0 pt.