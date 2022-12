Mondiale per club volley femminile, Conegliano sale sul tetto del mondo vincendo la finalissima contro il Vakif Istanbul della super ex Paola Egonu per 3-1 e aggiunge un altro tassello ad un palmares fatto di numeri incredibili.

Mondiale per club volley femminile, Conegliano sul tetto del mondo

Un pomeriggio da non dimenticare per le pantere di Conegliano che hanno vinto per 3-1 la finalissima del Mondiale per club volley femminile contro il Vakif Istanbul della super ex Paola Egonu. Un palmares fatto di numeri incredibili per le pantere che su tre finali della massima competizione iridata per club ne hanno portate a casa 2.

Ecco nel dettaglio i numeri di un palmares stellare:

2 mondiali per club 2019 Siaoxin (Cina) – 2022 Antalya (Turchia)

5° scudetti,: 2016-2018-2019-2021–2022

4 coppe italia 2017-2020-2021-2022

1 champions league 2021

6 supercoppa italiana 2016-2018-2019-2020-2021-2022

tot.18 trofei dal 2012, anno di fondazione della società.

Questo il tabellino della finale del Mondiale per club

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VAKIFBANK ISTANBUL 3-1 (25-18,22-25,25-21, 25-21 )

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 3, Plummer 14 Robinson Cook 10, De Gennaro, Haak 32, De Kruijf 9, Lubian 7, Gennari, Gray, Carraro ne, Squarcini, Pericati ne, Furlan ne, Bardaro ne. All. Santarelli

Vakif Istanbul: Cansu 2, Egonu 25, Gunes 1, Gabi 17, Daalderop 4, Ogbobu 6, Ayca, Alexa, Bajema 2, Darya 1, Aylin, Buket, Bahar, Kubra All. Guidetti