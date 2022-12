Mondiale per club volley femminile, una splendida Conegliano supera in semifinale le brasiliane del Gerdau Minas per 3-0 e vola in finale dove affronterà la vincente tra Eczacibasi e Vakif Istanbul che si stanno affrontando in questo momento. Si tratta della terza finale per le pantere.

Mondiale per club volley, domani la finalissima: dove vederla in TV e streaming

Mondiale per club volley femminile, missione compiuta per Conegliano che domani domenica 18 dicembre alle ore 14,00 ad Antalya in Turchia scenderà in campo per la finale. L’avversaria uscirà tra Eczacibasi e Vakif Istanbul, seconda semifinale in corso di svolgimento. La finalissima sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW TV e Volleyball World TV. Si tratta della terza finale per le pantere in altrettante partecipazioni. Vittoriose nel 2019 lo scorso anno sono invece arrivate seconde nella partita persa contro il Vakif Istanbul.

Conegliano-Gerdau Minas: il tabellino

Questo il tabellino della semifinale del Mondiale per club volley femminile vinta dalle pantere di Conegliano:

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – GERDAU MINAS 3-0

(25-12,25-17,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 5, Gray 16, Robinson Cook 7, De Gennaro, Haak 15, De Kruijf 7, Lubian 6, Gennari, Carraro, Pericati, Plummer ne, Squarcini ne, Furlan ne, Bardaro ne. All. Santarelli

Minas: Carol 1, Thaisa 7, Heldes 1, Nyeme, Kisu 5, Daroit 6, Yonkaira Pena 1, Luisa 1, Kudiess 1, Rebeca ne, Jacke, Larissa ne, Brandao 1, Souza 6 All: Negro