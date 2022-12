Mondiale per club volley femminile, è cominciata bene l’avventura per le pantere di Daniele Santarelli che all’esordio contro le brasiliane del Dentil Praia si sono imposte per 3-0. Domani Conegliano-Eczacibasi Istanbul per decidere la testa del girone e big match dove vedere lo scontro a distanza Haak-Boskovic.

Mondiale per club, dove vedere Conegliano-Eczacibasi Istanbul

Mondiale per club volley femminile, le pantere di Daniele Santarelli hanno vinto all’esordio contro le brasiliane del Dentil Praia conquistando così l’accesso alle semifinali. Domani ci sarà Conegliano-Eczacibasi Istanbul che deciderà la testa del girone. Le turche della fortissima Tijana Boskovic hanno infatti vinto nella prima giornata contro il Praia sempre per 3-0. Il match Conegliano-Eczacibasi Istanbul è in programma domani venerdì 16 dicembre alle ore 14,30 e sarà visibile in TV in diretta in streaming su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW TV e su Volleyball World TV. Il big match Conegliano-Eczacibasi sarà anche l’occasione dove vedere lo scontro Haak-Boskovic



Mondiale per club volley femminile, Conegliano-Dentil Praia: il tabellino

Mondiale per club volley femminile, questo il tabellino dell’esordio delle pantere contro il Dentil Praia.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – DENTIL PRAIA 3-0 (25-22,25-21,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 5, Plummer 4, Robincon Cook 7, Squarcini 3, De Kruijf 9, Haak 24, Gray 8, De Gennaro, Gennari, Pericati, Carraro, Furlan ne, Bardaro ne, Lubian ne. All. Santarelli

Praia: Martinez B 10, Martinez J 5, Bueno da Silva 2, Malinverno ne, Tainara 14, Buijs 1, Pimto A ne, Kasiely 4, Perdigao, Da Silva Carol 8, Janke, Pinto S, Hage 1, Batista ne. All. Barros Junior

Arbitri: Nurper (Tur), Wojchiech (Pol)

Durata set: 27′,28′,27′

Note: Errori battuta: Co 10,Pra 7; Aces: 4-1 ;Muri 8-7 ; Errori attacco: 8-7