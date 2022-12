Mondiale per club volley femminile, domani giovedì 15 dicembre ci sarà l’esordio per le ragazze di Daniele Santarelli. Conegliano-Dentil Praia sarà la partita che aprirà l’avventura di Wolosz e compagne.

Mondiale per club volley femminile, dove vedere Conegliano-Dentil Praia

Mondiale per club volley femminile, domani giovedì 15 dicembre alle ore 14,30 le pantere faranno il loro esordio. La competizione si disputa in Turchia ad Antalya e il match Conegliano-Dentil Praia sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena, NOW TV, Sky Go e su Volleyball World TV. Le venete sono state inserite nel girone A insieme appunto alle brasiliane del Praia e alle turche dell’Eczacibasi Istanbul. Oggi l’Eczacibasi di Boskovic ha superato il Dentil Praia 3-0. Nell’altro girone, quello B, ci sono le turche del Vakifbank Istanbul dell’ex Paola Egonu, le brasiliane del Minas Clube, e il Kuanysh Club del Kazakistan.

Conegliano prova a conquistare il mondo

Ci proveranno le pantere di Conegliano a salire sul tetto del mondo. Il Mondiale per club volley femminile inizierà domani per le venete che proveranno a bissare il titolo iridato del 2019 e a cancellare la delusione del secondo posto dello scorso anno. Il percorso di Wolosz e compagne fino a questo momento è stato perfetto fatta eccezione per lo scivolone interno contro Scandicci in parte giustificato dall’assenza di molte titolari. Ora il livello naturalmente si alzerà notevolmente e Conegliano non vuole pensare troppo in avanti. Prima c’è da passare il girone. Lo sa bene Daniele Santarelli che vuole mantenere il gruppo concentrato. Il primo ostacolo si chiama Dentil Praia e domani scopriremo se le pantere riusciranno a superarlo.