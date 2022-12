Mondiale per club volley femminile, ultimo atto oggi per Conegliano. Quello di questo pomeriggio è il classico capitolo di sport da non perdere assolutamente. Le pantere hanno raggiunto la finalissima dove affronteranno alle 14 il Vakif Istanbul della super ex Paola Egonu.

Mondiale per club volley femminile, oggi la finalissima: Conegliano affronta la super ex Egonu

Mondiale per club volley femminile, oggi alle 14 ora italiana andrà in scena ad Antalya in Turchia il super classico tra i due top team a livello mondiale degli ultimi anni. Le pantere di Conegliano affrontano le turche del Vakif Istanbul e sfida nella sfida sarà ovviamente quella tra De Gennaro e compagne e la super ex Paola Egonu grande protagonista dei successi da record delle venete. Sarà anche derby italiano tra allenatori con Daniele Santarelli da una parte e Giovanni Guidetti a guidare la squadra turca.

Lo spettacolo naturalmente è assicurato e la speranza al di là del naturale tifo italiano per le pantere di Conegliano è che si possa assistere ad un grande evento di sport.

L’eterna sfida Conegliano-Vakif

Mondiale per club volley femminile, si ripresenta a livello planetario il grande classico tra le due squadre che hanno dominato la scena mondiale degli ultimi anni. Da una parte Conegliano, dall’altra il Vakif Istanbul. Tra finali di Champions League e di Mondiale per Club si sta ormai perdendo il conto delle volte in cui queste due splendide squadre si sono incrociate. Quest’anno la sfida sarà ancora più affascinante perchè Conegliano dall’altra parte della rete incontrerà la super ex Paola Egonu. Il Vakif ha ieri in semifinale superato per 3-0 l’Eczacibasi di un’altra top player mondiale, Tijana Boskovic. Lo spettacolo di questa affascinante sfida che assegnerà il Mondiale per club è sotto gli occhi di tutti. Scopriremo questo pomeriggio se a festeggiare saranno le pantere o Egonu insieme alle sue nuove compagne.