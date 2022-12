Semifinale Mondiali per club femminile, Conegliano torna in campo ad Antalya in Turchia domani dopo la splendida vittoria di oggi pomeriggio contro l’Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic. Le pantere hanno vinto il proprio girone a punteggio pieno e nella semifinale affronteranno la seconda del girone B. L’altra semifinale sarà tra il derby turco Eczacibasi-Vakif.

Conegliano domani in semifinale Mondiali per club: dove vederla in TV e streaming

Conegliano è pronta per tornare in campo domani per la semifinale Mondiali per club volley femminile. Le pantere hanno vinto per 3-1 contro l’Eczacibasi e ora affronteranno la seconda del girone B, probabilmente le brasiliane del Gerdau Minas. La semifinale di Conegliano è in programma domani sabato 17 dicembre alle ore 14,30 e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena, in streaming su Sky Go, NOW TV e su Volleyball World TV.

Conegliano-Eczacibasi: il tabellino

Questo il tabellino della partita Conegliano-Eczacibasi che ha deciso il primato del girone A:

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – ECZACIBASI ISTANBUL 3-1 (25-18,21-25,25-22,25-18)

Prosecco DOC Imoco: Plummer 14, Robincon Cook 14, Squarcini ne, De Kruijf 10, Gennari, Gray, Lubian 1, De Gennaro, Haak 26, Pericati, Furlan, Wolosz 1, Bardaro ne, Carraro ne. All. Santarelli

Eczacibasi: Akoz, Boskovic 22, Arici, ,Jack 10, Heyrman 4, Sahin 5, Baladin 12,Giveli, Ognjenovic 3, E.Sahin 2, Fabris 2, Erkek 2, Voronkova 1, Ozel ne. All. Akbas

Arbitri: Fernandez (Spa), Simic (Ser)

Durata set:25′,26′,28′,24′

Note: Errori battuta: Co 2,Ecz 7; Aces: 7-2 ;Muri 11-3; Errori attacco: 11-7