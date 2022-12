Volley A1, si è giocato come di consueto nel giorno di Santo Stefano e il turno che ha chiuso il girone di andata è stato importante perchè i risultati hanno definito anche la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. La giornata è stata caratterizzata da ben sei derby su sette partite e dalla festa “mondale” di Conegliano con i propri tifosi.

Volley A1, i risultati di Santo Stefano e la griglia dei quarti di Coppa Italia

L’ultima giornata di andata del campionato di volley femminile A1 si è giocata ieri nel giorno di Santo Stefano. Sono stati ben sei i derby disputati e non sono mancate le sorprese con risultati in alcuni casi inaspettati. Vediamo nel dettaglio i risultati della 13° giornata di andata:

Conegliano-Perugia 3-0 (25-19, 25-21, 25-11); Chieri-Pinerolo 3-1 (25-23, 21-25, 25-15, 25-15); Scandicci-Firenze 3-1 (25-23, 25-15, 21-25, 25-21); Vallefoglia-Macerata 3-0 (25-16, 25-21, 25-17); Cuneo-Novara 3-2 (25-21, 25-27, 25-21, 17-25, 15-12); Milano-Busto Arsizio (25-19, 25-13, 25-18); Casalmaggiore-Bergamo 3-0 (25-22, 25-19, 25-23).

Questa la classifica al termine del girone di andata:

Conegliano 35, Scandicci 32, Milano 31, Novara 28, Chieri 27, Casalmaggiore 22, Bergamo 20, Cuneo 15, Busto Arsizio 15, Vallefoglia 15, Firenze 14, Perugia 7, Pinerolo 6, Macerata 6.

È stata definita la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia che come sempre vede la partecipazione delle prime otto classificate al termine del girone di andata e che si giocano in gara secca in casa della squadra con miglior piazzamento. Le quattro vincitrici voleranno alla Final Four di Casalecchio di Reno (BO) che si disputerà nel week end del 28 e 29 gennaio.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Prosecco Doc Imoco Conegliano (1^) – Cuneo Granda S.Bernardo (8^)

Igor Gorgonzola Novara (4^) – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (5^)

Savino Del Bene Scandicci (2^) – Volley Bergamo 1991 (7^)

Vero Volley Milano (3^) – TrasportiPesanti Casalmaggiore (6^)



Bene le big a parte Novara

Un campionato davvero avvincente quello che si sta disputando quest’anno soprattutto per quanto riguarda la lotta scudetto. Le prime tre della classe hanno risposto presente ieri pomeriggio con risultati convincenti mentre è arrivato il passo falso di Novara che ha conquistato un solo punto a Cuneo perdendo al tie-break. Preventivabile la vittoria di Conegliano contro Perugia mentre sulla carta erano più difficili i match di Scandicci e Milano. Le toscane sono state brave contro Firenze a rialzare la testa dopo il ko del primo set mentre Milano ha letteralmente strapazzato le farfalle di Busto Arsizio.

Nella splendida cornice del Palaverde c’è stato spazio nel post partita per la festa “mondiale” di Conegliano insieme ai propri tifosi. De Gennaro e compagne hanno celebrato la conquista di poco più di una settimana fa del Mondiale per club.