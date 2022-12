Volley, Daniele Santarelli è il nuovo ct della Turchia

Volley, è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Federazione pallavolo turca che ha annunciato Daniele Santarelli come il nuovo ct della Turchia. Ieri i festeggiamenti per lui al Palaverde con i tifosi di Conegliano per la conquista del Mondiale per club, ora una nuova avventura a livello di Nazionale.

Daniele Santarelli nuovo ct della Turchia

È sicuramente un momento magico per Daniele Santarelli che sta legando il proprio nome ai più grandi successi che si possano raggiungere nel volley a livello di club e Nazionale. Dopo i trionfi con Conegliano, l’ultimo in ordine cronologico il Mondiale per Club conquistato in Turchia, e con la Nazionale serba campione del mondo in Olanda, poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale del suo nome come nuovo ct della Nazionale turca. Una nuova avventura quindi per lui dopo le esperienze con Croazia e Serbia e tutto il suo bagaglio di esperienza e di attitudine alla vittoria dimostrati nella sua brillante carriera nonostante la giovane età al servizio di una Nazionale ambiziosa.