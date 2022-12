Volley femminile A1, squadre in campo come da tradizione per il giorno di Santo Stefano e ritorno al Palaverde dopo i trionfi mondiali per le pantere di Conegliano. C’è un incredibile particolare che accompagnerà questo turno di campionato.

Volley A1, il programma completo delle partite di Santo Stefano

Volley A1, c’è un incredibile particolare che caratterizzerà la giornata di Santo Stefano. Su 7 partite in programma ben 6 saranno dei derby, ecco il programma completo:

Conegliano-Perugia (26 dicembre ore 17 volleyball world tv); Milano-Busto Arsizio (26 dicembre ore 17 volleyball world tv); Chieri-Pinerolo (26 dicembre ore 17 volleyball world tv); Cuneo-Novara (26 dicembre ore 17 volleyball world tv) Vallefoglia-Macerata (26 dicembre ore 17 Sky Sport ARENA, NOW TV, Sky Go, volleyball world tv) Casalmaggiore-Bergamo (26 dicembre ore 17 volleyball world tv) Scandicci-Firenze (26 dicembre 20,30 Rai Sport+ HD volleyballworld TV).

Un Santo Stefano all’insegna del grande volley con tantissimi derby che renderanno la giornata ancora più spettacolare. Le pantere torneranno in campo al Palaverde dopo i trionfi del mondiale e la buona parentesi in Champions League. Dopo la partita con Perugia ci sarà la festa con i propri tifosi per la conquista del Mondiale per club di due settimane fa. Scandicci proverà a rimanere in scia ma dovrà prima superare Firenze nel super derby toscano. Stesso discorso vale per Milano e Novara che avranno partite non semplici.

La classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata dopo le prime 12 giornate del campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 32, Scandicci 29, Milano 28, Novara 27, Chieri 24, Bergamo 20, Casalmaggiore 19, Busto Arsizio 15, Firenze 14, Cuneo 13, Vallafoglia 12, Perugia 7, Pinerolo 6, Macerata 6